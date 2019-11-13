رأس نفرتيتي شعاراً لملتقى مصر الدولي للفنون

المصدر: القاهرة - البيان

اختار ملتقى مصر الدولي للفنون في دورته الأولى الذي سيقام يناير المقبل بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، تمثال رأس نفرتيتي شعاراً للحدث،

وتمثال الملكة نفرتيتي هو تمثال نصفى مدهون من الحجر الجيري عمره أكثر من 3300 عام، نحته النحات المصري تحتمس عام 1345 ق.م تقريبًا، للملكة نفرتيتي زوجة الفرعون المصري إخناتون، جعل هذا التمثال من نفرتيتى أحد أشهر نساء العالم القديم، ورمزاً من رموز الجمال الأنثوي.

عاشت نفرتيتي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، زوجة للفرعون المصري إخناتون أحد ملوك الأسرة الثامنة عشر في مصر القديمة،.

تمثال نفرتيتي المعروض في متحف برلين الجديد

وأكد الفنان التشكيلي علي سيد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى أن رأس نفرتيتي رمز الجمال الأنثوي وأيقونة الصراع مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين في المعرض قرابة 150 فناناً تشكيلياً عربياً حيث تعمل اللجنة المنظمة للملتقى على توفير بيئة فنية مناسبة لجمهوره ورعاته والجهات المعنية المهتمة بالفن التشكيلي في الوطن العربي من حيث تسهيلات الوصول للمطار والإقامة في فنادق القاهرة ووجبات الطعام والجولات السياحية المصاحبة للمعرض لكافة المشاركين فيه.

من جهتها أكدت الفنانة التشكيلية الأردنية آن الزعبي أن ملتقى مصر الدولي الأول للفنون، فرصة سانحة لكل الفنانين في الوطن العربي لتبادل الخبرات وعرض أفكارهم المتعلقة بتحديات تواجه معظم الفنانين التشكيليين من حيث تسويق أعمالهم وترويجها وعرضها في مختلف المحافل الفنية حول العالم.

وقالت في تصريحات صحفية إن اللجنة التحضيرية برئاسة الفنان المبدع علي سيد حريصة على مشاركة العديد منهم في الملتقى الذي ينظم لأول مرة في مصر العروبة بمشاركة كبيرة من مبدعين من كافة الأقطار العربية مشيرة بأن اللجنة أعدت للمشاركين برنامجاً حافلاً متميزاً للتعريف ببعض المواقع السياحية الهامة في مصر وهناك يوم لمرسم حر يشارك به الجميع للخروج بعمل فني إبداعي يشارك به الجميع ليعكس أهداف الملتقى في إثراء حركة الفن التشكيلي في الوطن العربي ويتخلله تبادل خبرات بين المشاركين للتعرف على أبجديات متنوعة في ابتكار لوحات فنية يكون لها صدى إيجابي على الساحة الفنية بالوطن العربي منوهة بأن اللوحات ستمنح المشاركين فرصة لإطلاق مبادرات فنية تشكيلية يعبرون من خلال الرسم لوحات تجسد الواقع بطرق مبتكرة مع استخدام الأدوات الفنية المتوفرة لهم بالملتقى معربة عن تطلعاتها واللجنة التحضيرية أن يلقى الملتقى إقبالاً لافتاً من الفنانين التشكيليين في الوطن العربي كافة لتأكيد اللحمة القومية بين كافة الدول العربية تحت مظلة حاضنة العروبة جمهورية مصر العربية.