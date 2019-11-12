سعود بن صقر يهنئ مدرسة «الرمس» بالتأهل

المصدر: رأس الخيمة - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مدرسة الرمس للتعليم الأساسي برأس الخيمة بكادرها التعليمي والإداري وكافة الطلاب على الوصول إلى المراحل النهائية في تحدي القراءة العربي، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق في هذه المنافسة الشريفة الهادفة إلى تحقيق الخير والنفع لكل أبنائنا الطلاب في الوطن العربي.

وأكد سموه أن حضور المدرسة ضمن القائمة النهائية للمدارس المتميزة على مستوى الوطن العربي، يعكس الدعم المستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للتعليم بوصفه أفضل الطرق للاستثمار في الإنسان والضمانة الحقيقية لمواصلة مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها الدولة على مدار العقود الماضية.

وأشاد سموه بمبادرة تحدي القراءة العربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي شكّلت حافزاً لكل الطلاب في العالم العربي، مثمناً النتائج الإيجابية والنجاحات اللافتة التي حققتها منذ انطلاقها وحتى الآن.

كما حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على تقديم الدعم اللازم لمدرسة الرمس للتعليم الأساسي في هذا التنافس بوصفها أول مدرسة إماراتية تصل إلى القائمة النهائية للمدارس المتميزة، ما يعد إنجازاً كبيراً يبرز النجاحات التي تحققها منظومة التعليم في الإمارات وإمارة رأس الخيمة.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، تتضافر الجهود لدعم مدرسة الرمس للتعليم الأساسي والتصويت لها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.