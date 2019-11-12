مهرجان أبوظبي يحتفي بـالمجمّع الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، برنامج فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2020، التي تنعقد هذا العام تحت شعار «متحدون: احتفاء بالمجمع الثقافي»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن فعاليات المهرجان، بحضور كل من هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، ستيفن بوندي، نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الإمارات، ريم المنهالي، كاتبة وشاعرة إماراتية، نور السركال فنانة ومصممة مجوهرات إماراتية.

رؤية

ويعيد المهرجان في دورته المقبلة تأكيد التزامه بمواصلة السير على ضوء رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، طيب الله ثراه؛ عبر إسهامه في بناء جسور التواصل والحوار الثقافي بين الإمارات والعالم، وترسيخ مكانة الدولة حاضنة لمختلف الثقافات في إطار التزامها بقيم التسامح والانفتاح. كما تقام فعاليات المهرجان احتفاء بالإرث العريق للمجمع الثقافي في أبوظبي.

ويقدم البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي 2020، 46 فعالية في 15 موقعاً عبر الإمارات، بمشاركة أكثر من 380 فناناً عالمياً و19 مؤلفاً موسيقياً من 11 دولة، مقدّماً ثلاثة إنتاجات وأعمال تكليف مشتركة، وأربعة عروض لأول مرة في العالم العربي، وثلاثة عروض لأول مرة عالمياً وجولتين عالميتين، حيث يشهد المهرجان حدثاً ثقافياً تاريخياً يعدُّ الأول من نوعه، يتمثل في إعادة إنتاج أوبرا فاغنر الشهيرة من قبل المخرج الكندي المتميز فرانسوا جيرارد، إخراج المايسترو الكبير فاليري غيرغييف، ومشاركة السير برين تيرفل وآنيا كامبي، في عمل «الهولندي الطائر» بالتعاون مع الأوبرا الهولندية الوطنية وأوبرا كيبيك، وبالشراكة مع دار أوبرا ميتروبوليتان، في أول تعاون من نوعه عبر التاريخ للدار العريقة مع مؤسسة ثقافية عربية.

حاضنة

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبوظبي: «إنّ الاحتفال بالمجمّع الثقافي تحت شعار «متحدون: احتفاء بالمجمّع الثقافي»، هو أكثر من احتفال بمبنى تاريخي أعيد ترميمه، إنه الاحتفال برؤية ريادية، قدّمها زايد، رحمه الله، للوطن، للأمة، وللعالم بأسره، وهي أنّ الثقافة، والعلم، والتنوير هي الركائز الأساسية لنهضة الإنسانية».

مبادرات

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يأتي مهرجان أبوظبي الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون استكمالاً لهذه الجهود، لما يمثله من إضافة مهمة تثري المشهد الثقافي والفني المزدهر للإمارة».

إرث وأثر

أشادت هدى إبراهيم الخميس بإرث وأثر المجمّع الثقافي الذي كان حاضنة لانطلاقة المؤسسات الثقافية، ومنصة تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ الحوار، ومن خلالها تألق الفنانون والمبدعون، قائلة: «في أروقة المجمّع عملنا بكل محبة وطموح، نزرع قيم الخير والبناء والعطاء، نستثمرُ في الإنسان بالتعليم والمعرفة، ونحتضن مواهب الشباب، عاملين على تبنّي أفكارهم».