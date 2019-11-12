روائيون يبحثون أهمية أدب الخيال العلمي والفنتازيا في جلسة حوارية

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية وحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في كلباء، نظم مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية أمس، جلسة حوارية استكمالاً لسلسلة جلسات برنامج «ملهمون بيننا»، شارك فيها كل من الروائية الإماراتية نورة النومان، والروائي الكويتي مشعل حمد، والروائي السعودي أسامة مسلم، احتفاءً بنيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019.

وسلّطت الجلسة التي أدارتها الإعلامية عائشة الزعابي، الضوء على تجربة الأدب الخليجي عموماً، والإماراتي خصوصاً، من خلال تناول مسيرة المشاركين، ودورهم في إثراء تجربة التأليف والكتابة في أدب الخيال العلمي والفنتازيا في دولة الإمارات ودول الخليج العربي.

وتأتي أهمية موضوع ادب الخيال العلمي من أنه من الآداب التي تستند في الكثير من تفاصيلها إلى حقائق علمية، أو أدلة وبراهين، كون الفئات العمرية التي تشمل الأطفال واليافعين هم الأكثر قراءة لها وتأثراً بها، بعكس الفنتازيا التي تهمل عادة الإسناد والدليل.

ودعا الروائيون الأطفال، واليافعين، والشباب، الراغبين في خوض مجال الكتابة، البدء بما يحبونه، والابتعاد عن الشائع أو الدارج، رغبةً في تحقيق النجاح السريع، بالإضافة إلى خوض المجال دون خوف من الفشل، أو النقد، لافتين إلى أن الإنسان معرض لفشل محاولتيه الأولى أو الثانية، ولكن الناجح هو من يواصل المحاولة حتى يظفر بما يطمح.

وتعتبر سلسلة جلسات «ملهمون بيننا»، مبادرة نوعية يهدف مكتب هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية من خلالها إلى تعزيز البيئة الإبداعية بين أوساط الأطفال، واليافعين، والشباب، عبر استضافة مؤلفين، ومبدعين، أسهموا في تعزيز المشهد الثقافي المحلي والإقليمي.