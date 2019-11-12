«العويس الثقافية» تنظم ملتقى «التسامح وحوار الحضارات»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ملتقى فكرياً موسعاً بعنوان «التسامح وحوار الحضارات» وذلك يوم الاثنين 18 نوفمبر في قاعة بني ياس بفندق غراند حياة بدبي، يشارك فيه كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، والدكتور حمد الشيباني، والمطران غريغوريوس (إدوار) خوري عبد الله، والدكتورة نضال الطنيجي، والدكتور نصـر عارف، والأستاذ علي عبيد الهاملي، والأستاذة لينا طراقجي، والدكتور غانم السامرائي؛ ويدير جلساته كل من الدكتورة فاطمة الصايغ، والأستاذ سامي الريامي، وتقدم برنامج الملتقى الإعلامية صفية الشحي.

قيمة

وتأتي هذه الفعالية الفكرية تأكيداً لتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث أعلن عام 2019 في دولة الإمارات عاماً للتسامح، يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح ويؤكد قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً، من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

وسيساهم المشاركون في الملتقى بأوراق عمل وبحوث تصب في خانة التسامح لتعميق القيم الإيجابية والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، من خلال المبادرات والمشروعات الكبرى في هذا الإطار، وتعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر.

وكانت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد نظمت في مطلع مايو الماضي ندوة مشابهة بعنوان «التسامح بين الثقافات» وشارك فيها مجموعة من الكتاب والمفكرين والمترجمين وخلصت إلى نتائج أبرزها أن الإمارات أصبحت مثالاً للتسامح، وتعميق الحوار مع الآخر وتقبله والانفتاح على الثقافات المختلفة.