جائزة الشيخ زايد للكتاب تستقبل 1900 عمل من 49 دولة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب، في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 /‏ 2020، نحو 1900 عمل في فروع الجائزة التسعة، وشهدت المشاركات تنوعاً في الجنسيات المشاركة، وشملت 49 دولة، من بينها 27 دولة أجنبية و22 دولة عربية.

وانتهت لجنة القراءة والفرز بالجائزة من مراجعة ترشيحات الدورة الحالية، خلال سلسلة اجتماعات مكثفة ترأسها الدكتور علي بن تميم، الأمين العام للجائزة، بمشاركة خليل الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة من الأردن، وسامر أبو هواش، عضو الهيئة العلمية للجائزة من فلسطين، والدكتور علي الكعبي، من الإمارات.

وشهدت الدورة الـ14 من الجائزة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة المشاركة، إذ سجل هذا العام 1900 عمل بزيادة بلغت نحو 400 عمل، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1500 عمل، وفي المقابل ارتفع عدد الجنسيات المشاركة، ليصل هذا العام إلى 49 دولة، بزيادة بلغت 14 دولة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 35 دولة.

وقد تصدرت أعلى المشاركات العربية: مصر ثم العراق والسعودية والجزائر والإمارات والمغرب وسوريا، فيما تصدرت أعلى المشاركات من اللغات الأخرى المملكة المتحدة، تلتها ألمانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا والسويد وهولندا وأستراليا وإسبانيا.