أحلام مستغانمي في مقهى «الراوي»: أكتب للتاريخ

المصدر: الشارقة - البيان

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، نظم مقهى «الراوي» الثقافي في الشارقة، وبالتعاون مع مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، جلسة ثقافية حوارية تحت عنوان #حديث_الكتب، استضاف فيها الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ عن روايتها «ذاكرة الجسد» في العام 1998.

وناقشت الجلسة التي أدارها الإعلامي نور الدين اليوسف خصوصية عناوين الكتب التي تختارها المؤلفة، والغاية التي تدور وراء اعتماد عنوان دون آخر، سيما وأنها تمتلك عناوين لافتة لاقت أصداءً لدى جمهور القراء والنقاد على حدّ سواء، حيث استهلت حديثها بالقول: «نحن لا نختار العناوين، هي من تختارنا».

وعن علاقتها بالعاطفة، قالت: منذ بداية التاريخ الأدبي العربي ونحن نقف على الأطلال، ونحتفي بالبكاء والغياب، نحن أمة تحب أن تتعذّب.

وتابعت: الحبّ جميل للكاتب وهو زاده، ومصيبة للإنسان العادي، وأؤمن بأن الكتابة هي وسيلة للإنقاذ من كل ما يتعلق بهذا الحب ومفردات الحياة الشائكة، ويجب على الكاتب أن يتحايل من أجل إيصال الرسالة، أنا إنسانة تكتب للتاريخ لأنني أعرف بأنه سيحاسبني.

وفي ختام الجلسة نظم المقهى حفل توقيع للكاتبة الجزائرية.