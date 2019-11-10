160 ساعة بث لفعاليات المعرض

المصدر: الشارقة - البيان

قدّمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون خلال تغطيتها لفعاليات الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، 160 ساعة بثّ إعلامية اشتركت فيها جميع قنواتها المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعية.

وبثّت قناة الشارقة، النصيب الأكبر من برنامج نقل الفعاليات الذي قدمته الهيئة خلال الفترة من 30 أكتوبر الماضي، وخُتمت أمس السبت 9 نوفمبر، حيث قامت ببث (55) ساعة، أما إذاعة الشارقة، فبّثت منذ انطلاقة المعرض (30) ساعة، في حين غطّت إذاعة «بلّس 95»، (53) ساعة بثّ تمحورت حول الفعاليات. وأسهمت قناة الشرقية من كلباء، في تغطية (11) ساعة من فعاليات المعرض، فيما غطّت قناة الوسطى من الذيد (11) ساعة. أما حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فقدمت تغطيةً شاملةً.