شمسة الشرقي توجّه بدعم مكتبات الفجيرة

المصدر: الشارقة - البيان

وجّهت الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي باقتناء أحدث إصدارات «دار راشد للنشر» المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتوزيعها على مكتبات الفجيرة الحكومية والعامة وطلبة المدارس والجامعات.

وأكدت الشيخة شمسة الشرقي أهمية دعم مكتبات الفجيرة بالنتاج الإبداعي الجديد من الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية، بما يدعم محتواها المعرفي والأكاديمي، ويلبي حاجات طلبة العلم والثقافة بكل ما هو جديد ونوعي.

وأشارت الشيخة شمسة إلى أن إطلاق دار راشد للنشر جاء ضمن المشروع الثقافي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادف إلى تعزيز مكانة الفجيرة على الخريطة العالمية المعرفية من خلال عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية والإعلامية الضخمة. ولفتت إلى أن «دار راشد للنشر» منذ أطلقها الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، استطاعت خلال فترة وجيزة وضع بصمة خاصة في صناعة الكتاب العربي، وشكّلت رافداً مهماً للمشهد الثقافي في الدولة.