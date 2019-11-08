«حرة الشارقة للنشر» توقع اتفاقية للارتقاء بالإجراءات الحكومية لعملائها

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، أول مدينة حرّة للنشر والطباعة في العالم، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مع مركز الخبرة لخدمات العمالة المساعدة، التابع لمجموعة ASG للخدمات الإدارية، اتفاقية تعاون مشتركة، تهدف إلى الارتقاء بالبيئة الداعمة والمستدامة، التي تقدمها المنطقة، والتي تتجلى في توفير الحلول السريعة والمريحة للجمهور ورواد الأعمال في المدينة.

وجاء توقيع الاتفاقية، على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث نصّت على أن يقدّم المركز خدمات متنوعة، تشمل طباعة المعاملات الخاصة بالدوائر الحكومية، توفرها مراكزه المعتمدة، حيث سيتولى المركز طرح خدمات ضرورية وأساسيّة، تتضمن: خدمات طباعة معاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمات طباعة معاملات الجوزات، وخدمات طباعة معاملات الفحص الطبي، وخدمات طباعة بطاقة الهوية الإماراتية وغيرها.

وسيقدم المركز حزمة من حلول الدعم السريعة والمريحة، لرواد الأعمال في المنطقة والجمهور، تتضمن تخليص مختلف الخدمات الحكومية التي قد يحتاجها أي مراجع من المواطنين والمقيمين، وبنفس المبنى، دون الحاجة للذهاب إلى مباني الجهات المعنية، حيث سيتولى تقديم خدمات دائرة التنمية الاقتصادية، وخدمات بلدية الشارقة، وخدمات محاكم الشارقة، وغيرها.

وحول الاتفاقية، قال سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «نعيش في إمارة الشارقة، ببيئة أعمال متطورة ومتقدمة، تمدّ الجمهور بمختلف الخيارات الداعمة، سواء على صعيد إنجاز المعاملات وسرعة وسلاسة إتمامها، وفي إطار حرصنا على مضاعفة تقديم شتى أصناف الدعم والمتابعة والتسهيل لجمهور المدينة ورواد الأعمال فيها، وقّعنا هذه الاتفاقية، مع المركز الذي قدم الكثير من الجهود على صعيد خدمة الجمهور».