«مداخلات سلطان».. توثيق لمنهجية حاكم الشارقة في إدارة شؤون الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

يسعى كتاب «مداخلات سلطان» الصادر عن منشورات القاسمي، والذي يضم سبعة فصول، إلى توثيق مداخلات صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعته الدائمة لطلبات وشكاوى المتصلين، وإطلاع الجمهور عليها، من خلال تسليط الضوء على مضامينها الثرية، وأسبابها، ونتائجها.

وقامت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بإعداد الكتاب الذي يجمع في 400 صفحة من القطع المتوسط، مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» منذ عام 2011 وحتى عام 2017، وعددها 73 مداخلة، في خطوة تسعى لتعريف القارئ بما قدمه سموه من حلول للعديد من القضايا المجتمعية.

منهجية

يضع الكتاب بين يدي القارئ، الصورة الحقيقية لمنهجية حاكم الشارقة في إدارة شؤون الإمارة، وتوجيه المشروع الحضاري والنهضوي لها، من خلال متابعة سموه لمختلف القضايا التي تتعلق بالمجتمع، وتواصله المستمر مع أفراده عبر برنامج «الخط المباشر».

مضامين

يعرض الكتاب في فصله الأول إلى مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة في 6 ديسمبر 2011، التي أشاد من خلالها بمكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة، حفظه الله، بزيادة الرواتب والعناية بالمواطنين، إضافة إلى تناوله قضية مساعدات الشؤون الاجتماعية، وغيرها من القضايا المهمة.

ويوثق الكتاب في فصله الثاني 24 مداخلة، منها مداخلة التاسع من يناير عام 2012، حول مشاكل البيوت وحلها، إضافة إلى مداخلة مخصصة حول نادي الشارقة الثقافي الرياضي، بتاريخ 17 يناير من ذات العام، ومداخلة زيادة رواتب المتقاعدين، والاهتمام بالمعلم وتكريمه، وغيرها من المداخلات المهمة.

ويواصل الكتاب عبر فصوله، توثيق مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة، كمداخلات سموه الـ 15 خلال عام 2013، منها الاستعداد لفعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، والعناية بالنباتات والزهور سلوك حضاري، إضافة إلى مداخلات عام 2014، والتي بلغت 11 مداخلة، تنوعت بين حل مشكلات الغارمين، والبحث العلمي، والنصائح التي قدمها سموه لأبنائه في الشارقة، وغيرها من المداخلات.

ويشير الكتاب إلى 6 مداخلات عام 2015، منها الحديث حول رواتب موظفي الحكومة، وأهمية الارتقاء بالعلم والبحث العلمي، والحفاظ على الحياة الأسرية، وانتخاب المجلس الاستشاري، وسياسة التوظيف في الشارقة، كما يسلط الضوء على مداخلات عام 2016، البالغ عددها 8 مداخلات، منها حديثه حول النباتات الصحراوية، وكذلك قضية التأمين الصحي لكبار السن، ومكالمة حول الكلمات العربية والدخيلة أو المعربة.

ويختتم الكتاب فصله الأخير، الذي يحتوي على 8 مداخلات، بدأها صاحب السمو في 3 يناير 2017 بمداخلة حول الميزانية، وخدمتها للجانب الاجتماعي، ومداخلة خدمة اللغة العربية، التي بيّن من خلالها حاكم الشارقة، أن إنشاء حديقة العالمين العربي والإسلامي، وكذلك حديثه عن أسواق الشارقة، وحتى آخر مداخلات عام 2017، حول المنح الدراسية والمشروعات الثقافية والتنموية.