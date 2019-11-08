أحلام مستغانمي تحشد قواها لكتابة عمل تاريخي عن الجزائر

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، ضمن فعاليات المعرض، مجموعةً من أعمالها، لمئات الحضور الذين امتلأت بهم «قاعة الفكر» في مركز «إكسبو الشارقة».

وتوجّهت مستغانمي، بالشكر لإمارة الشارقة، مؤكّدةً أنّ العاصمة العالمية للكتاب 2019، تُمثّلها وتعبّر عنها وتُشبهها كثيرًا، موضّحةً أنها حضرت بالزي العربي احتفالًا واحتفاءً بإمارة الثقافة والكتاب، وولاءً لها بكل ما ترمز إليه العباءة التي ترتديها من قيمٍ عربيةٍ أصيلةٍ تحتضِنُها الشارقة.

وكشفت صاحبة «ذاكرة الجسد»، أن العمل الذي تنشغلُ به الآن، هو عملٌ تاريخيٌ عن الجزائر، سيركّز على فترة ما بعد الاستقلال وسيروي قصصًا عن والدها؛ مبيّنةً أنها تريد من خلاله، العودة إلى الوراء، لفهم الحال الذي عليه العرب اليوم وكيف وصلوا إليه.

وأضافت أن العمل كذلك فرصة للتأريخ للجزائر في الستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، وللأمة العربية؛ حيث كان كل شيءٍ في تلك المرحلة متداخلًا ومتقاطعًا، وأنه لفهم ما عصفَ بالجزائر يتوجّب فهم ماذا كان يدور في محيطها.

وأزاحت مستغانمي الستار، عن أسرارٍ قديمة؛ مثل بكائها عند هزيمة عام 1967، قائلةً إنها «مريضة بعروبتها»، ومشدّدةً على أنها «تكتب من أجل الوطن العربي الواحد». وبيّنت أنها في مشروعها القادم ستُولي تونس اهتمامًا خاصًا، لأنّها مسقط رأسها، وقد عمل والدها فيها وكان منتسبًا لأحد أحزابه «التقدمية».

وقدّمت الروائية الجزائرية، وصفتها الخاصة بالنجاح في كلمةٍ واحدة «الصدق». مؤكّدةً أنه لا يمكن خداع القارئ، وهو قد يغفر للكاتب اختلافه وتناقضه معه، لكنّه لن يغفر أبدًا كذبه عليه.

وأوضحت أنه حين يُطالع القارئ نصًا لها وينفعل ويبكي، تكون هي بدورها، لحظة الكتابة وصنع النصّ، منفعلةً ومنغمسةً في البكاء. وأضافت أن الكتاب الناجح هو الذي يعيش طويلًا، كاشفةً أن أكثر هاجسٍ يشغلها، أن تعيش أعمالها بعدها.