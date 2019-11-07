فنانون: السينما نقلت الأدب العربي إلى العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

توقف نجوم السينما والأدب العربي عند أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية المقتبسة من الأدب، وعن العلاقة بين الموروث الأدبي والفن، وقدّموا عصارة خبراتهم في الأعمال التي شاركوا فيها أو صنعوها، وكانت قائمة على أعمالٍ أدبية عربية وعالمية، في جلسة حوارية بعنوان «الكتب وصناعة السينما»، أدارتها الإعلامية زينة اليازجي، وكان ضيوفها الفنانة المصرية ليلى علوي، والنجم السوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح، الذين أكدوا أن السينما نقلت الأدب العربي إلى العالمية، ووسعت من قاعدة القراء، مشددين على أهمية التعاون بين الأدباء والفنانين العرب للارتقاء بواقع السينما والأدب العربي وإغناء محتواه على مختلف المستويات.