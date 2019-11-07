«حمدان لإحياء التراث» يصدر «حكايات شعبية من دبا» 2

المصدر: دبي - البيان

احتفاء بالكتب والقراءة والعلم والثقافة، أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إصداراً جديداً، أول من امس، في جناح المركز خلال مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 والذي تستمر فعالياته لغاية 9 نوفمبر الجاري.

ويحمل الكتاب الجديد وعنوانه «حكايات شعبية من مدينة دبا» الجزء الثاني، بين طيّاته قصصاً مشوقة بأسلوب روائي مبسط قوامها السهل الممتنع، لتثري القارئ بمعلومات قيّمة عما كان يدور في مخيلة سكان أهل المناطق الساحلية والجبلية والصحراوية في قديم الزمان.وكان المركز قد أصدر الجزء الأول من الكتاب في العام 2018 للمؤلف الذي جمعه وأعدّه خالد سليمان بن جميع الهنداسي، لتستمر الحكايات في إصدار جديد بدعم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأشارت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، بأن هناك ثلاثة إصدارات جديدة سيتم إطلاقها على هامش الشارقة للكتاب، وقالت: «نتشرف بالحضور في جناح المركز لتوقيع أول إصدار جديد لهذا العام إلى جانب إصدارين أحدهما لعبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز».