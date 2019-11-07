«مؤتمر المكتبات» ينطلق بمشاركة 400 متخصص

المصدر: الشارقة - البيان

شهد المعرض يوم أمس، انطلاق فعاليات الدورة السادسة من «مؤتمر المكتبات» السنوي، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وانطلق حفل الافتتاح بكلمة ألقاها أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رحب خلالها بالحضور، والمشاركين، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 400 من أمناء المكتبات، والخبراء، والمتخصصين، في مجال المكتبات من أنحاء العالم.

وقال: «نلتقي هذا العام في حدثين مهمين، الأول نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، والثاني انعقاد الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب باعتباره تظاهرة ثقافية، حرصنا على أن تحتفي باللقب الثقافي الأرفع على مستوى العالم والذي جاء تتويجاً لجهود كبيرة قدمتها الشارقة، ومؤسساتها طوال ما يزيد على أربعة عقود».