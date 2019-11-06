«المساحة المشتركة» يعرض أعمال 100 فنان

المصدر: دبي - البيان

افتتح مساء أول من أمس في أبراج سنترال بارك، المعرض الفني «المساحة المشتركة» الذي تنظمه «فان سنترال بارك تاورز» بالتعاون مع جاليري أرابيسك خلال شهر نوفمبر الجاري، وافتتح المعرض بدعم من راعي المعرض الدكتور صلاح القاسم، مستشار هيئة الثقافة والفنون في دبي. ويعتبر المعرض مبادرة مجتمعية تتماشى مع ركائز عام التسامح التي تهدف إلى إبراز قيم التسامح والتعاون. وتم اختيار أفضل 100 عمل من بين مئات الأعمال التي تقدمت للمشاركة.

وهنأ الدكتور صلاح القاسم الفنانين في كلمة افتتاحية قال فيها: «معرض المساحة المشتركة للفنون هو تمثيل رائع للمواهب المتنوعة في مجتمعنا الفني المحلي، ويوفر لهم الفرصة للتواصل مع محبي الفن وصانعي الفن، حيث إن الفن يبني جسوراً بين الاختلافات الثقافية وترفع القيم المجتمعية. وإذ نحتفل بعام التسامح، فإن روح التعاون والمجتمع التي وجدت بين المنظمين والفنانين تعكس التزامنا بالفنون وبمبادئ التسامح التي تعزز التبادل الثقافي».