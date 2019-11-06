جلسة حوارية تسلط الضوء على «قانون وديمة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة جلسة حوارية عن آليات حماية حقوق الطفل، استضافت خلالها فاطمة إسماعيل، رئيسة قسم الدعم الاجتماعي في الدائرة، للحديث عن «قانون وديمة» المتعلق بحقوق الطفل الأسرية، والمجتمعية، والصحية، والتعليمية في الإمارات.

وألقت الجلسة الضوء على قانون وديمة بهدف تعزيز الوعي، ونشر الثقافة القانونية في المجتمع، إضافة إلى حرص الدولة على حقوق الطفل من خلال إصدارها وتحديثها لبنود القوانين المعنية بحماية حقوقه.

وعدّدت فاطمة إسماعيل حقوق الطفل كالحقوق الأسرية في الاسم، والتسجيل والجنسية، وعدم المساس بشرف الطفل، أو سمعته، إضافة إلى الحقوق الأسرية، والحقوق الصحيّة، والحقوق الاجتماعية، والحقوق الثقافية، والحقوق التعليمية، والحق في الحماية.

وبيّنت مقدمة الجلسة أن دائرة الخدمات الاجتماعية وضعت أجندة مكونة من 11 محوراً بهدف إطلاع مختلف المؤسسات المعنية بالأطفال.