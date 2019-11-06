«الناشر الأسبوعي» تدخل عامها الثاني

المصدر: الشارقة - البيان

بدأت مجلة «الناشر الأسبوعي» عامها الثاني مُحتفية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 38، وبالمكسيك «ضيف شرف» المعرض، وبالناقدة الدكتورة يمنى العيد «شخصية العام الثقافية» في المعرض، وذلك في عدد المجلة الـ13. وتضمن العدد الجديد من المجلة التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع سفيرة المكسيك لدى الإمارات، فرانسيسكا مينديز إيسكوبار التي عبّرت عن اعتزازها باحتفاء الشارقة ببلدها، مؤكدة أن «المكسيك تفكّر بالجسور، لا بالجدران»، مشيرة إلى دور الثقافة في ترسيخ التفاهم والانفتاح والتعاون وعلاقات الشراكة بين الشعوب في مختلف المجالات.

ونشرت المجلة التي تزين غلافها بصورة طبق من «فن الأولينالا» المكسيكي، حوارات مع كل من الشاعرة ناتالي حنظل، والأديب يعقوب الشاروني، ومديرة النشر الدولي في «أوستن ماكولي»، جيد روبرتسون، وجولييت ماكيفير.