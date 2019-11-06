جهاد الخازن: الإمارات تسير في الاتجاه الثقافي الصحيح

المصدر: الشارقة - غسان خروب

بدا الإعلامي والكاتب جهاد الخازن متفائلاً حيال مستقبل المشهد الثقافي العربي، وقدرة الإمارات على تقديم نموذج عربي ثقافي مشرق، وفق ما قاله لـ«البيان» التي التقته على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أكد أن الإمارات تسير حالياً في الاتجاه الصحيح.

وقال: «بنظرة عامة، لا يزال المشهد العربي العام يراوح مكانه، ولا يوجد هناك أي ملامح تقدّم تُذكر، وحتى تكون لدينا نهضة ثقافية عربية، لا بد أن تكون هناك مبادرة عربية واسعة قادرة على دعم الثقافة ومشهدها على الساحة العربية، بحيث تُحدث تقدماً فيها». وأشار الخازن إلى أن الإمارات تسير حالياً في الاتجاه الصحيح.

وقال: «في الواقع، إن دبي وأبوظبي وكذلك الشارقة تشهد منذ سنوات توجهاً مكثفاً نحو الثقافة وتعزيزها في المجتمع، وهو ما يبيّن أن الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح، لا سيما أننا بتنا نشهد في الآونة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الثقافة على اختلاف جوانبها وتوجهاتها في المجتمع، وهو ما يبشر بالخير». وأضاف: «أعتقد أن الإمارات تعمل على تقديم نموذج ثقافي عربي رائد، لا سيما بعد نجاحها في تقديم نموذج اقتصادي ناجح، إذ إن كل محاولاتها الثقافية تعد حالياً الأفضل عربياً».

وفي حديثه عن النموذج الإماراتي، وأضاف الخازن «أعتقد أن الشارقة استطاعت أن تترك بصمة ذهبية على المشهد الثقافي المحلي والعربي وحتى العالمي، وبلا شك إن معرض الكتاب يُعدّ دليلاً على ذلك، فأنا أتابعه منذ سنوات، وأشعر في كل مرة بأنه يتطور أكثر، وترتفع فيه نسبة المشاركات وأعداد الزوار، وهذا بلا شك يمثل مؤشراً إلى حيوية المشهد الثقافي المحلي».