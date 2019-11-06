«تقاسيم».. تجمع القصيدة الإماراتية والمصرية

المصدر: الشارقة - البيان

شهد «المقهى الثقافي» أمسية شعرية بعنوان «تقاسيم»، شارك فيها كل من الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية، والشاعرة المصرية هبة الفقي، وحضرها عددٌ كبير من جمهور المعرض ومتذوقي الشعر العربي.

وطاف الشاعران حول موضوعات التاريخ والعشق والحنين والمرأة والهم العربي، كما تغنيا بحواضر بعض المدن العربية والإسلامية العريقة كالقدس وبغداد وجلفار.

وأنشد الشاعر الإماراتي عبد الله الهدية مجموعة من قصائده، بينها: جلفار، عيناك، أمشي، يا عذبة الروح، عربية الجدين.

أما الشاعرة هبة الفقي فقد أنشدت من قصائدها: موال عشق، سقوط، من لي سواك، ما عدت ليلى، طواف بذاكرة الشوق، خمر السعادة.