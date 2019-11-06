حفلا توقيع لكتابين في جناح «ثقافية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظّم جناح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حفلي توقيع كتابين جديدين من إصدارات مشروعي «قلم» و«إصدارات»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، المقام حالياً في معرض إكسبو الشارقة.

ففي يوم غد توقّع الكاتبة الإماراتية علياء المزروعي عملها الروائي الأول الذي صدر أخيراً ضمن مشروع «قلم» في تمام الساعة 6 مساءً، وتحمل الرواية عنوان «تهساي تنطق العربية» وتدور أحداثها في مدينة بورتسودان الواقعة شرق السودان على البحر الأحمر، حول تهساي الفتاة الذكية الشغوفة بالمعرفة على الرغم من نشأتها في بيئة فقيرة.

كما يشهد الجناح يوم بعد غد الجمعة، توقيع الكاتبة الإماراتية سارة الشامسي كتابها الصادر أخيراً عن مشروع «إصدارات» بعنوان «سعفة سيف»، في تمام السادسة مساءً. الكتاب قصة مصوّرة للأطفال من عمر 6 إلى 10 سنوات؛ حيث يذهب الفتى «سيف» في رحلة اكتشاف ومغامرات مع «سعفة نخل».