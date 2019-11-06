100 عنوان لنادي تراث الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

يعرض جناح نادي تراث الإمارات المشارك في فعاليات الدورة الحالية من معرض الشارقة الدولي للكتاب نحو 100 عنوان مختار من الإصدارات النوعية لمركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، والتي تجذب يومياً مئات الزوار، وتلبي حاجة المهتمين بثقافة التراث والباحثين في شتى المواضيع التي تبحث في تراث الدولة والمنطقة، وذلك انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، والهادفة إلى تأكيد حضور النادي في المحافل الثقافية على المستويين العربي والدولي، وبما يعكس اهتمام ودعم سموه للجهود التي تبذل لخدمة الثقافة والتراث وتفعيل وتعزيز الحراك الثقافي النشط الذي تشهده الدولة.

وقد قام الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد أمس بتفقد الجناح والوقوف على مدى تفاعل الزوار، ضمن جولة في أرجاء المعرض، فيما أكدت فاطمة مسعود المنصوري مدير مركز زايد للدراسات والبحوث حرص النادي على الحفاظ على استمرار مشاركته في هذا المعرض عبر سنوات طويلة.