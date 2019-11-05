إقبال كبير على ركن مركز سلطان بن زايد

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد ركن مركز سلطان بن زايد، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما يحويه من إصدارات وطنية وثقافية، إقبالاً لافتاً من المسؤولين والكتّاب والإعلاميين وزوار المعرض، وهو ما يعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي يحظى به المركز وإصداراته المتميزة.

وقد قام الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، المدير العام لديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، صباح أمس، بجولة في أرجاء المعرض والجناح، كما حضر جانباً من جلسات ملتقى «إثراء المحتوى المعرفي في مجال التسامح» الذي نظمته وزارة التسامح على هامش الدورة الحالية لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وعلى هامش الملتقى، أهدى الدكتور عبيد علي راشد المنصوري معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي الملتقى، كتاباً من إصدارات المركز الجديدة بعنوان «زايد ومسيرة البناء القيمي».

ويعرض المركز في ركنه مجموعة كبيرة من إصداراته المتميزة، إضافة إلى مجلاته.