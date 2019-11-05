برنامج فعاليات فنية وثقافية حافل في «نيويورك أبوظبي» خلال نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق برنامجها الحافل بالعروض الفنية والمعارض والأفلام ضمن مركز الفنون ورواق الفن، اللذين سيفتحان أبوابهما للجمهور خلال الشهر الحالي.

ويضم برنامج نوفمبر، معرض «سرديات تأملية» الذي يمثل سلسلة من الأعمال التركيبية الجديدة . وكذلك معرض «لحظات من حياتهم» فيقدم لحظات رصدها 11 فناناً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

فنون

ويتتبع فيلم «مفك» الذي تم تصويره في فلسطين قصة مراهق يشهد وفاة صديقه في حادثة تبادل لإطلاق النار، قبل أن يتم أسره من قبل القوات الإسرائيلية وإطلاق سراحه بعد 15 عاماً. في حين يصور الفيلم الوثائقي «عن الآباء والأبناء»، الذي أخرجه طلال ديركي، عودته إلى موطنه.

تقدم عازفة الجيتار والموسيقية كاكي كينج عرضها الإبداعي بعنوان «داتا نوت فاوند»، تشكّل فعالية «إيقاعات على السطح» أطول أمسية مفتوحة ومباشرة للشعر في المنطقة.