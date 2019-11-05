سيف بن زايد: جذور أرضنا تمتد في جغرافيا الإنسانية وتاريخها

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن جذور الإمارات ضاربة في أعماق الإنسانية وتاريخها، تبهر كنوزها التي تنطوي عليها العالم كل حين، مستشهداً سموه بأقدم لؤلؤة في التاريخ، والتي تم اكتشافها أخيراً في أحد المواقع الأثرية بأبوظبي.

جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها: «أرضنا جذورها تمتدّ في جغرافيا الإنسانية وتاريخها لآلاف السنين.. حاملةً في طيّات تربتها كنوزاً فريدة.. تُبهر بها العالم كلّ حين.. وها هي أقدم لؤلؤةٍ في التاريخ، تتلألأ من جديد بعد ثمانية آلاف عام في أبوظبي يمكنكم مشاهدتها في متحف اللوفر أبوظبي».