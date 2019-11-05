بن جرش يوقع إصداره الجديد

المصدر: الشارقة - البيان

يرى الدكتور محمد حمدان بن جرش، أمين عام اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، من خلال إصداره الجديد «التنمية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة من التكون إلى التمكن»، الذي وقعه ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، أن رصد التنمية الثقافية في دولة الإمارات بعد أكثر من أربعة عقود على تأسيسها لا يمكن أن يمر إلا عبر سرد توثيقي لبعض التفاصيل والخصائص المهمة من الحياة الإماراتية بشكل عام، وخاصة على المستويين السياسي والاقتصادي، وانعكاساتها على المسألة الثقافية التي تتعدد أبعادها ويتقاطع فيها الخاص والعام والذاتي والموضوعي.

ويحاول بن جرش في سياق التوصيف إبراز أهم المفاصل التي تحولت عندها الثقافة من جهد فردي إلى حالة مؤسساتية، ورصد التطورات التي مرت بها هذه الحالة في سياق أعم وأشمل وهو التنمية العامة.