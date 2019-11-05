عبدالله الناصر يوقّع «قهوة نامة»

المصدر: الشارقة - البيان

لم يكن الكاتب والشاعر السعودي، عبدالله الناصر، يعلم أن مشهد والده الذي كان يستيقظ مبكراً، ليطحن القهوة ويحمصها، ليبدأ بها نهاره، سيقوده إلى علاقة عميقة مع هذه النبتة التاريخية والمشروب العالمي الساحر، فتعلقه بالقهوة دفعه لرحلة بحث طاف فيها العالم من شرقيه إلى غربيه ليطلع على تاريخ وعالم القهوة الغامض.

أسرار من أرشيف المكتبات الأوروبية، وعوالم غريبة لإعداد القهوة من أمريكا اللاتينية، وتفاصيل غريبة من العالم العربي، يجدها القارئ في كتاب ناصر الذي اختار أن يحمل عنوان «قهوة نامة»، مستعيداً بذلك الملحمة الأدبية الشهيرة «شاهنامة» للشاعر أبو قاسم الفردوسي والتي تقع في نحو ستين ألف بيت، ليعبر بذلك عن غنى مذكراته مع القهوة.