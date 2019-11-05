فعالية تناقش أثر «مواقع التواصل» على اللغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، مساء أول من أمس، أثر مواقع التواصل الاجتماعي على راهن اللغة العربية، حيث استضافت باسل طعمة رئيس قسم الكتابة الإبداعية في وكالة ليلك للتسويق في جلسة حوارية حول مشكلات الترجمة إلى العربية، وحجم الأخطاء اللغوية المرتكبة.

وأوضح طعمة خلال الجلسة أن الإمارات تحتل المرتبة السابعة في عدد المستخدمين العرب لمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «تشير نسب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة حسب نوعها إلى 8.5 ملايين مستخدم لفيسبوك، 3.5 ملايين مستخدم لينكد إن، 3.3 ملايين مستخدم لأنستغرام، و3.3 ملايين مستخدم لتويتر».