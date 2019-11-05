حور القاسمي قيّماً مشاركاً في بينالي «الشارقة 15»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن تكليف مجموعة عمل ولجنة استشارية للقيام بالإشراف على أعمال الدورة الخامسة عشرة من بينالي الشارقة التي ستعقد في مارس 2021 تحت عنوان «بينالي الشارقة 15: التاريخ حاضراً».

ويأتي هذا التكليف بعد أن اختارت المؤسسة في وقت سابق القيّم أوكوي إينوزور المدير السابق لـ«هاوس دير كونست»، ليكون قيّماً للدورة الخامسة عشرة من البينالي، الذي وافته المنية هذا العام. وعليه ستعمل هذه المجموعة واللجنة على تقديم الدعم والاستشارة للشيخة حور بنت سلطان القاسمي التي ستكون قيّمة مشاركة لهذه الدورة، وسوف تشرف على تطوير وتنفيذ رؤية إينوزور التقييمية.

تضم مجموعة العمل: صلاح حسن مدير معهد إفريقيا في الشارقة وأستاذ تاريخ الفن الإفريقي في جامعة كورنيل، وطارق أبوالفتوح، وتشيكا أوكي-أجولو مدير الدراسات العليا في قسم الفنون والآثار بجامعة برينستون، وأوتي ميتا باور المدير المؤسس لمركز الفن المعاصر بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.

أما اللجنة الاستشارية فتضم السير ديفيد أدجاي مؤسس استوديو «أدجاي أسوشيتس»، والفنان جون أكومفراه، وكريستين طعمة المدير المؤسس للجمعية اللبنانية للفنون التشكيلية.