«شراع» يطلق «بوابة الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

وقع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، يوم أول من أمس، اتفاقية تعاون مع المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، وجمعية الناشرين الإماراتيين لإطلاق برنامج «بوابة الشارقة» (Access Sharjah)، في شهر مارس من العام المقبل 2020.

ويهدف برنامج «بوابة الشارقة» لدعم النمو المبتكر والمتطور للشركات التقنية الناشئة في مجالات متعددة تتعلق بالمحتوى الرقمي والنشر من جميع أنحاء العالم، ومساعدتها على تأسيس أعمالها والارتقاء بها في إمارة الشارقة والوصول إلى أسواقها المستهدفة، حيث رصد المركز منحة بقيمة 100 ألف دولار للشركة الناشئة ذات الأداء الأفضل بهدف مساعدتها على تعزيز تواجدها في الإمارة.

استقطاب

وسيعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة بأصحاب المصلحة والعملاء المحتملين بشراكة مع المنطقة الحرّة لمدينة الشارقة للنشر، وجمعية الناشرين الإماراتيين، حيث ستتاح الفرصة أمام تلك الشركات للوصول إلى نخبة من الطاقات البشرية القادرة على تقديم جهود ترتقي بالمجال، كما سينظم مجموعة متكاملة من دورات الإرشاد والتوجيه والتدريب، فضلاً عن الدعم المتعلق بتوفير مكاتب ومساحات مجانية لبدء أعمال الشركات.