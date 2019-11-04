مشاركة لمعهد دبي القضائي و«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

يشارك معهد دبي القضائي للمرة الحادية عشرة على التوالي في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحقيقاً لرسالته المتمثلة في تزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر لإكسابهم المعرفة الحديثة ذات الصلة، بما يساعده على تحقيق أهدافه، ومن أهمها نشر الوعي القانوني. وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «إن مشاركتنا تعكس حرصنا على التواصل مع المتخصصين المشتغلين والمهتمين بالمعرفة القانونية والقضائية».

صحة دبي

ومن جهتها، تشارك هيئة الصحة بدبي، في المعرض، حيث تستعرض من خلال مشاركتها التي تعد الأولى لها، حزمة من مصادرها المعرفية القرائية الموثوقة والمتخصصة، التي تستهدف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، لمواكبة آخر المستجدات العالمية العلمية في المجال الطبي والصحي، إضافة إلى التعريف بالعديد من الإنجازات والمعلومات الصحية.