محمد الجوكر يوقع إصداره الجديد

المصدر: الشارقة ـ غسان خروب

ما إن تمسك بدفتي كتاب «الدكتور سلطان القاسمي.. الحاكم والمؤرخ والرياضي» للزميل محمد الجوكر، المستشار في صحيفة «البيان»، حتى تشعر أنك تمضي في رحلة ثقافية، تستمع فيها إلى حكاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة وتتعرف على ما قدمه من دعم للحركة الرياضية المحلية.

اهتمامات

يسرد الجوكر، تلك المسيرة، على نحو 282 صفحة، زخرفها بـ 300 صورة، تروي شغف صاحب السمو حاكم الشارقة بالرياضة، ويرويها من خلال حكايات وزعها على 11 فصلاً. مقدمة الكتاب، الصادر عن مسار للطباعة والنشر التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، صاغها سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وأشار فيها إلى أنه «لا غرابة في رعاية الشيخ سلطان للرياضة والرياضيين، فالشأن الرياضي لم يكن بعيداً عن اهتمامات سموه، منذ بواكير حياته، وهو في سن الرابعة عشرة، فمن سيرة إنجازاته تؤخذ القدوة وتقاس الانتصارات في الأوساط الرياضية، التي تسعى لرفع اسم الإمارة والوطن عالياً».