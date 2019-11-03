«منشورات القاسمي».. عقد من صناعة النشر والتميز

المصدر: الشارقة ـ غسان خروب

ما إن تلج القاعة رقم 4 في اكسبو الشارقة، الحاضن لفعاليات معرض الشارقة للكتاب، حتى تعانق مئات الكتب التي تصطف بكل أناقة على أرفف دار «منشورات القاسمي»، جلها تحمل توقيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما إن تبدأ التقليب بين صفحاتها حتى تشعر بأنك تعيش رحلة واسعة، تتنقل فيها بين عوالم الثقافة والمعرفة، وتدخل كواليس التاريخ الإنساني. هذا العام بدت منشورات القاسمي، الدار المتخصصة في نشر وتوزيع كتب مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، أكثر أناقة مع احتفالها بمرور عقد كامل على تأسيسها، لتطل الدار على العالمين وفي جعبتها أكثر من 60 عنواناً في مختلف الموضوعات الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية، وفق ما أكده مصطفى جاويش، مدير قسم التوزيع في «منشورات القاسمي» لـ«البيان»، حيث أشار إلى أن الدار أصدرت هذا العام 7 عناوين جديدة لصاحب السمو حاكم الشارقة، مبيناً أن كافة هذه الإصدارات تلقى إقبالاً عالياً من الجمهور والقراء.

مداخلات سلطان

«هذا العام متميز بالإصدارات»، هكذا وصف مصطفى جاويش احتفال «منشورات القاسمي» بعقدها الأول. وقال: «هذا العام أصدرنا مجموعة من الكتب الخاصة بصاحب السمو حاكم الشارقة، وهي خمسة كتب، قام بتوقيعها في اليوم الأول من المعرض، وهي التاريخ على خشبة المسرح الفرنسي، ورواية رأس الأمير مقرن، ونظم الفرائض في سيرة ابن ماجد وفيليب العربي وحكم قراقوش.. مباحث في حكم التاريخ، وإلى جانبها قمنا أيضاً بإصدار مجموعة أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والتي تحتوي على كل ما ألقاه صاحب السمو حاكم الشارقة، من خطب وكلمات خلال الفترة من 1972 وحتى 2018 وألقاها في مناسبات عديدة، وتم جمعها في 8 أجزاء، سبعة منها تحتوي على هذه الخطب والكلمات، بينما الجزء الثامن، فهو فهرس شامل يمكن لأي باحث الاستفادة منه في الحصول على المعلومة التي يبحث عنها. مبيناً أن كافة كتب صاحب السمو حاكم الشارقة تلقى إقبالاً عالياً من الجمهور والقراء، نظراً لما تتمتع به من سلاسة وأسلوب شيق، يتميز بالسهل الممتنع.

متابعو برنامج «الخط المباشر» الذي يبث على أثير إذاعة الشارقة، كانوا خلال السنوات الماضية على موعد مع مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد عملت «منشورات القاسمي» بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام، وفق جاويش، على رصد كافة هذه المداخلات ونشرها ضمن كتاب حمل عنوان «مداخلات سلطان». وقال: «إصدار (مداخلات سلطان) يتضمن كافة مداخلات صاحب السمو حاكم الشارقة في برنامج الخط المباشر بلا استثناء، من عام 2011 وحتى 2017».

تنمية ثقافية

وأشار جاويش إلى أن «منشورات القاسمي» قامت حتى الآن بإصدار 60 عنواناً لصاحب السمو حاكم الشارقة. وقال: «حتى الآن وصل عدد إصداراتنا إلى 60 عنواناً في مختلف الموضوعات الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية، وقد تمت ترجمة هذه المجموعة إلى أكثر من 15 لغة حية، مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية والتركية والإسبانية وغيرها، ولدينا أكثر من 120 كتاباً مترجماً».

6 عناوين

قال جاويش أنه بخلاف إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، بدأت الدار حديثاً بنشر مجموعات من الإصدارات لمؤلفين آخرين، وعن ذلك قال جاويش: «بدأنا حديثاً بنشر إصدارات جديدة لعدد من المؤلفين الآخرين، وهذا العام قمنا بنشر 6 عناوين جديدة، ومن بينها القوى الناعمة والماجدي بن ظاهر وظرائف النوادر والتنمية الثقافية».