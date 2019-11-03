جناح وزارة التسامح يجتذب أكثر من 2000 شخص

المصدر: الشارقة - البيان

شهد جناح وزارة التسامح الذي يشارك أول مرة في المعرض، إقبالاً كبيراً من جانب المثقفين والأكاديميين والإعلاميين وطلاب المدارس وجمهور الثقافة الذين تعرفوا على محتويات الجناح، ووقع عدد كبير منهم على وثيقة الأخوة الإنسانية وتجاوز ألفي شخص، كما شهد الجناح أمس توقيع الكاتبة الصغيرة ميرة علي، كتابها في قصص الأطفال «حكايات جدتي».

وضم جناح التسامح كتيبات لتعريف جمهور معرض الشارقة بمشاريع الوزارة في مختلف المجالات المعرفية والمجتمعية، كما عرض الجناح وثيقة الأخوة الإنسانية مترجمة إلى اللغات الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.