صاحب «فنّ اللامُبالاة» يعيد تعريف النجاح

المصدر: الشارقة - البيان

وجّه الكاتب الأمريكي مارك مانسون، مجموعةً من النصائح، للآلاف من الشباب زوار المعرض، حيث دعاهم إلى الخروج بأسرع وقت من «منطقة الراحة» واختيار التحديات المناسبة لهم، ليخوضوها، وسيشعروا بالنهاية بأنّها تستحق المعاناة عند جني ثمارها.

وقال مانسون، خلال ندوةٍ صباحية بعنوان «فن اللامبالاة: تعريفٌ جديد لأسس النجاح»، إنه أراد من خلال كتابه الأكثر مبيعًا «فن اللامبالاة.. لعيش حياة تخالف المألوف»، إعادة تعريف مفاهيم مثل «المساعدة الذاتية» و«التطوير الشخصي»، وأوضح أن الخطر في هذه المفاهيم التي يكثر المؤمنون بها، أنّها في الحقيقة لا تحلّ أي مشكلة، وأن أصحابها لا يفعلون شيئا إلا بيع الناس «وهم أنّهم يحلون مشاكلهم».

وأضاف بأنّ لا قيمة لكل كتب المساعدة الذاتية، إن كانت تتجاهل حقيقة أنه إن كان لديك تعريفٌ سيءٌ للنجاح، ورؤية متخبّطة له، فإنه لن يكون هناك أي أهمية أو قيمة لكل الخطوات التي تنصحهم باتّباعها لتحقيق النجاح في الحياة.