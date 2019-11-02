«كشخة» إماراتية

المصدر: الشارقة ـ غسان خروب

لم يكد مشهد ارتداء مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي والممثل الكوميدي ستيف هارفي، للزي الإماراتي، يطل على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ضجت به أروقتها، وسط ترحيب لافت بخطوة هارفي الذي يحل ضيفاً على معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث تناقل مغردون على المواقع مقطعاً مصوراً يظهر هارفي مرتدياً الزي الوطني، فيما يصفه مرافقه بـ«الرائع».

وكان هارفي قد عبّر، خلال جلسة له مع الجمهور وزوار المعرض، عن إعجابه بـ«العقال» والغترة«الإماراتية، معلناً أنه قام بشراء عدة «كنادير» بألوان مختلفة، منها الأبيض والذهبي والأخضر الفاتح والأزرق، وقال: «لقد أعجبني الزي كثيراً، قريباً سأطل عليكم به»، فيما عبر خلال الجلسة عن إعجابه بطريقة وضع الغترة، مشيراً إلى أحد الحضور، قائلاً: «تعجبني طريقة وضعك لهذا الشيء على رأسك، وأود تجربته».

المقطع المصور، لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، فإلى جانب الترحيب بهذه الخطوة، تبارى المغردون في التعبير عن إعجابهم بـ«كشخة» هارفي، فيما ذهب آخرون ناحية إطلاق أسماء محلية عليه تتناسب مع مظهره الجديد، فيما رحب البعض به بالقول: «مرحب الساع بو هارفي».