السعيد والحوسني يوقعان «مدينة الجحيم» و«في يدها ينبت الياسمين»

المصدر: الشارقة - البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في السادسة والنصف مساء اليوم، حفل توقيع رواية «في مدينة الجحيم» للكاتب نادر السعيد.

وتصنف الرواية من أعمال الإثارة والتشويق، حيث تمزج بين الأحداث البوليسية والتشويق العلمي في نفس الوقت، ويعد هذا النوع من الروايات مثل الذي قدمه «روبن كوك» في روايته الأشهر «غيبوبة».

كما تناقش الرواية فكرة الخير في مواجهة الشر.

كما توقع الكاتبة المبدعة إسراء فهد الحوسني كتابها «في عروق يدها ينبت الياسمين» الذي أبدعت فيه الكاتبة في تصوير حياة الفتاة البائسة «زهرة الياسمين»، التي عانت الأمرين في حياتها بدءاً من ظروفها المعيشية والاجتماعية والأسرية الصعبة جداً، حيث عانت من الوحدة وافتقدت الحنان من والديها ولكنها تعلقت بجدتها التي عوضتها عن وفاة والدها وزواج والدتها بآخر. إلى أن اختطفها الموت من بين يديها.