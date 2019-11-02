ستيف هارفي: حاكم الشارقة منحني الطمأنينة

المصدر: الشارقة - البيان

«عندما جلست مع صاحب السمو حاكم الشارقة، قال لي إن الإسلام يؤمن بجميع الأديان، وإنه دين السلام، ويؤمن بالنبي محمد وعيسى المسيح، وبجميع الأنبياء، وهذا معنى أن تكون مسلماً. لقد منحني الراحة والطمأنينة بما أنا عليه». جاء ذلك خلال جلسة حوارية تحدث فيها الإعلامي الأمريكي ومقدم البرامج الشهير، ستيف هارفي عن بعض من تفاصيل لقائه مع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ثاني أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 بحضور آلاف من جمهوره الذي احتشد في قاعة الاحتفالات. وأضاف هارفي: «أمي كانت معلمة كنيسة وكانت تعلم قداس الأحد، وكان ذلك ما تربيت عليه، فماذا سأكون أنا؟ ولكني عندما أزور أماكن مختلفة يتوجب عليّ تقبل الناس كما هم، لأني لست على حق، والآخر ليس على خطأ».

تأليف كتاب

وتوقف هارفي عند طريقته الكوميدية الفريدة، وأسلوبه في أحاديث عن العائلة وأهميتها وعن الزواج بوصفه قراراً مصيرياً صعباً، وتناول كذلك مواضيع، مثل مكانة المرأة العالية عنده، وقال إنّه يعملُ على تأليف كتابٍ عن تمكين المرأة التي امتدحها بشدّة ووصفها بالملكة مؤكداً أنّها أهم وأقوى جزء في الرجل. وأعطى هارفي نصائح للحضور، عن الحب والتربية والإرشاد والعمل مؤكداً أنه على الرجال والنساء أن يخشوا إنجاب الأطفال أو رعايتهم، لأنه يشكل في حقيقته تحدياً سيقطف الزوجان ثماره في المستقبل.

وحول العمل، قال: إنه لا يطيق أن يعمل في مهنة لا يحبها، ويكره الاستيقاظ يومياً منذ الصباح الباكر للقيام بشيءٍ يبغضه. وقال هارفي: لن يكون من السهل محاولة تحقيق الأحلام. فالانضباط هو المفتاح. وأضاف: كان والدي ملهمي. لقد كان عامل مناجم يكسب 5 دولارات أمريكية في اليوم وكان يهتم بأمي وأطفاله. تعلمت منه العمل بلا كلل، لهذا أشعر بأن الناس يمكنهم التغلب علي، ويمكن أن يتفوقوا علي، لكنهم لا يستطيعون العمل بجد أكثر مما أستطيع.

واستضافت واحدة من جلسات هارفي الطفلة الإماراتية لطيفة العامري، إحدى الفتيات المتأثرات بقدرته على التحفيز وطاقته الإيجابية التي تتضمّنها خطاباته. وتفاعلت لطيفة مع هارفي على نحوٍ ظريف، إذ تبادلا الأدوار عمرياً، فأصبحت هي الشخص الكبير وهو الصغير، قبل أن تلتقط صورةً تذكاريةً معه.