أجندة اليوم «2 نوفمبر»

التاريخ:

الساعة عنوان الندوة مكان انعقادها

9:00 صباحاً فن اللامبالاة: تعريف جديد لأسس النجاح قاعة الاحتفالات

2:00 ظهراً من الكتاب إلى بوليوود قاعة الاحتفالات

11:00 صباحاً قانون وديمة ملتقى 3

7:15 مساءً قصة خلف الكواليس ملتقى 2

8:30 مساءً صديق وكتابه الجديد قاعة الفكر

10:00 صباحاً دمى الأصابع قاعة الطفل - ورشة 3

11:30 صباحاً رسوم الشخصيات قاعة رقم 7

4:30 مساءً الكتابة لوسائل التواصل الاجتماعي محطة التواصل الاجتماعي

11:45 صباحاً المطبخ النيبالي ركن الطهي - قاعة رقم 6

8:00 مساءً فن التطريز قاعة الطفل - ورشة 6

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