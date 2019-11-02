أجندة اليوم «2 نوفمبر»

الساعة عنوان الندوة مكان انعقادها
9:00 صباحاً فن اللامبالاة: تعريف جديد لأسس النجاح قاعة الاحتفالات
2:00 ظهراً من الكتاب إلى بوليوود قاعة الاحتفالات
11:00 صباحاً قانون وديمة ملتقى 3
7:15 مساءً قصة خلف الكواليس ملتقى 2
8:30 مساءً صديق وكتابه الجديد قاعة الفكر
10:00 صباحاً دمى الأصابع قاعة الطفل - ورشة 3
11:30 صباحاً رسوم الشخصيات قاعة رقم 7
4:30 مساءً الكتابة لوسائل التواصل الاجتماعي محطة التواصل الاجتماعي
11:45 صباحاً المطبخ النيبالي ركن الطهي - قاعة رقم 6
8:00 مساءً فن التطريز قاعة الطفل - ورشة 6