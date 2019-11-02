جلسة تناقش أدب الجريمة وحكايات الرعب والخيال

المصدر: الشارقة - البيان

سادت أجواء القصص البوليسية والجريمة، أجواء قاعةٍ في جلسة جمعت أربعة كتابٍ عرب وأجانب متخصّصين في مجال كتابة الرواية البوليسية، ناقشوا خلالها كيفية بنائها واستحضار أفكارها وابتكار شخصياتها ومصادر إلهامهم ورسائلهم من وراء الكتابة في هذا النمط الأدبي.

واجتمع كلٌ من الكاتب السعودي أحمد خالد مصطفى والمصري عمرو عبد الحميد والكاتبين الإنجليزيين غيللي ماكميلان ووألِك مارش، ضمن الفعاليات الثقافية للدورة الثامنة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، ليتحدّث كل واحدٍ منهم عن تجربته مع كتابة الرواية البوليسية وأدب الجريمة.

وقالت غيللي ماكميلان إنّها مهتمة بشخصية المحقّق في هذه الروايات، ويعنيها قبل أي تفاصيل أخرى في بنية العمل الأدبي، وبناء هذه الشخصية بشكلٍ سليم، يعزّز الإثارة في العمل.

أما ألِك مارش، فأكّد أن العالم الواقعي هو أفضل مكانٍ يمكن أن ينطلق منه الكاتب وهو ينسج الخيوط الأولى لعمله الروائي.

وذكر عمرو عبد الحميد، أنه وبحكم عمله كطبيب، فإنّ كثيرًا من شخصيات رواياته مستوحاة من مرضاه.