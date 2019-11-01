حفل توقيع «مدينة الجحيم» في معرض الشارقة للكتاب

المصدر: دبي - البيان

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في السادسة والنصف مساء اليوم، حفل توقيع رواية في «مدينة الجحيم» للكاتب نادر السعيد.

وتصنف الرواية من أعمال الإثارة والتشويق، حيث تمزج بين الأحداث البوليسية والتشويق العلمي في نفس الوقت، ويعد هذا النوع من الروايات مثل الذي قدمه «روبن كوك» في روايته الأشهر «غيبوبه».



كما تناقش الرواية لكاتبها نادر السعيد، فكرة الخير في مواجهة الشر، وهل من الممكن أن يقوم فيروس بتغير طبيعته ليراوغ الأطباء الذين يحاولون الفتك به؟ تدور أحداث الرواية في بلدة ينتشر بها فيروس من المفترض أنه إيبولا الفتاك والشهير، يكتشف هذا الفيروس بطل الرواية الدكتور سامح الذي يحاول أن يواجه الوباء ويحافظ على حياة الدكتورة (سارة) حبيبته في الوقت ذاته.



المفاجأة الحقيقية في الرواية التي تدور أحداثها داخل مبنى مغلق، تتمثل في اكتشاف البطل أن هناك شخصاً ينشر الوباء عمداً في المدينة لسبب مجهول، ومن هنا يبدأ بطل الرواية رحلة إزاحة الستار عن هذا السبب الغامض. ومن هنا يقفز التساؤل، هل الفيروس كائن حي يفكر أم أن أساليب الطب غير التقليدية قد تنجح في التغلب عليه إذا ما استخدمها الدكتور سامح والدكتورة سارة بذكاء.