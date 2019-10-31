منصور المنصوري: محطة دولية للثقافة والأدب

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يأتي هذا العام تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً» رسخ مكانه كأحد المحطات الدولية الرئيسية للأدب والفكر، ويدعم مكانة الإمارات الثقافية ويعزز دورها في قطاع النشر العالمي.

وقال المنصوري: إن الإمارات باتت اليوم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة منصة عالمية تحتضن المثقفين والأدباء والمؤلفين والشعراء والإعلاميين من كل أرجاء الأرض ضمن العديد من الفعاليات الثقافية الدولية.

وأضاف أن هذه التظاهرة الثقافية تعكس الصورة المشرقة للإمارات وموروثها الثقافي وقيم التسامح المتأصلة في مجتمعها، كما تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل السبل المتاحة للارتقاء بالكتاب، وتنمية الإنتاج الفكري والأدبي، ويبرز التطور الذي وصلت إليه صناعة النشر الإماراتية، والنجاحات التي حققها الكتاب والناشرون الإماراتيون.