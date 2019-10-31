سلطان القاسمي: مشوارنا الثـقافي متواصل حتى استعادة الأمجاد

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن لقب «عاصمة عالمية للكتاب» لم يكن غاية نهائية للشارقة تتوقف عندها، لكنها ستواصل مشوارها الثقافي حتى تستعيد الأمة العربية والإسلامية المكانة التي تليق بتاريخها وتراثها ومنجزاتها التي ملأت العالم نوراً ومعرفة، مشيراً سموه إلى أن الثقافة بنت الصبر، ومشوار الثقافة لم يكن مجرد خيار، بل السبيل الوحيد للوصول إلى الهدف المنشود.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح سموه، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، فعاليات الدورة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، التي انطلقت أمس بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً».

واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته قائلاً: «أهلاً بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة الشارقة، ويسعدنا استضافتكم في كل عام في هذا المكان العزيز على قلب كل فرد فينا، أهلاً بكم في رحاب المعرفة وحضرة الكتاب وعراقة التاريخ والحضارات التي جاءتنا بين صفحات الكتاب من مختلف الدول والثقافات، لتحكي لنا عن تاريخ البشرية المشترك وتقدم تجارب متنوعة فيها منفعة وعبرة لمستقبلنا جميعاً، كما نرحب بدولة المكسيك ضيف شرف معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذه الدورة».

وتابع سموه: «منذ أربعين عاماً، لم تكن الشارقة كما ترونها الآن، ولم يكن أحد يتوقع أن تبني كل هذه المنجزات الثقافية، لكننا كنا نعرف أننا واصلون إلى هذه المكانة، وذلك بفضل الله تعالى، وبفضل وضوح الرؤية والإصرار على تنفيذها، فالثقافة بنت الصبر كما تعلمت أنا شخصياً. وعلى الرغم من الصبر الذي يحتاجه مشوار الثقافة، إلا أنه لم يكن مجرد خيار، بل السبيل الوحيد الذي يوصلنا إلى أهدافنا، أردنا مجتمعاً مستقراً راقياً في أخلاقه وعلاقاته، واقتصاداً مستداماً واعياً لغاياته، وعلماً نبني به نهضتنا، وهذا جميعه لا يتحقق إلا بالمعرفة والعلم والكتاب».

وأضاف سموه: «ها نحن اليوم في العام 2019، حيث اختارت اليونسكو إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وهي مكانة لا تأتي إلا استحقاقاً للجهد والتخطيط والسهر، لقد وضعت اليونسكو ومعها مؤسسات دولية عريقة وهي الاتحاد الدولي للناشرين والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، معايير دقيقة لاختيار عاصمة الكتاب العالمية، هذه المعايير استوفتها الشارقة خلال مشوارها الطويل، وها هي مجسدة في كل مشهد في الإمارة، وفي مكتبة كل بيت، وثقافة كل طفل وشاب وشابة، وفي أخلاق المؤسسات وخططها للمستقبل، وفي طموح الأجيال واستقرار المجتمع ورفعته وتقدمه، وفي حجم الفعاليات الثقافية المتنوعة على مدار العام ومدى التفاف المواطنين والمقيمين حولها والإقبال عليها، بل وبمدى التزامها بعمقها الإقليمي وقيمها الإنسانية».

وأكمل سموه: «أحد المعايير كان يتحدث عن حرية النشر والتعبير، قد جرت العادة أن يسود الاعتقاد بأن منطقتنا تفتقر لهذه القيم، لكن الحقيقة أن الثقافة تحتاج للحرية كي تنمو، إنها مثل النبتة إذا وضعت في إناءٍ أو قالبٍ صغير عليها، تموت أو تتشوه، لكننا منحناها مساحتها وفتحنا لها آفاقاً للمستقبل، وفي المقابل وحتى لا تُستغل الثقافة للمسِّ بالمجتمع، ربينا المسؤولية في كل نفس، وعززنا انتماء الفرد للمجموعة، وغلبنا المصلحة العامة على المصالح الضيقة، وحرصنا على تشجيع تجربتنا الثقافية الخاصة المرتبطة بجذورنا وتراثنا، فجاءت الحرية مسؤولة وملتزمة بمصلحة المجتمع وداعمة للتنمية والتقدم». وقال سموه: «رب من يسأل ماذا بعد، إلى أين تسير الشارقة، ونحن نجيب، ولم يكن اللقب غايتنا النهائية حتى نتوقف عنده، وسنواصل مشوارنا الثقافي حتى نستعيد لأمتنا المكانة التي تليق بتاريخها وتراثها ومنجزاتها التي ملأت العالم نوراً ومعرفة. إن الثقافة مشروع كرامة راسخة، يتجلى في ثقة الأمة بنفسها وفي قدرتها على الإسهام في صناعة مستقبل يحميها من الجهل والتخبط في الظلمة».

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، أن الأمم الواثقة المعززة بالعلم لا يمكن المساس بمكانتها، بينما يحط الجهل من مكانة الأمم القوية ولو امتلكت كل معدات الكون وآلياته. وأردف سموه: «منذ عدة سنوات ومازلنا نعمل على مشروعنا الثقافي في العالم العربي، حيث بيوت الشعر تنتشر في أرجاء الوطن العربي، وملتقى الشارقة للسرد (القصة والرواية) الإبداع العربي للشباب، المسرح ومهرجاناته في كل بلد عربي، وأحسست من خلال ذلك العطاء بأن أنوار القرن الثامن عشر لا تزال تضيء، وأن كتابنا وأدباءنا لا يقلون قامةً عن أدباء وكتاب ذلك القرن، إذاً فلنتحد ونقرر على أن يكون هذا القرن هو قرن أنوار الأمة العربية، لنزيل الظلمات ونرفع راية العقلانية عالياً».

ليتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الدكتورة يمنى العيد بدرع شخصية العام الثقافية لهذه الدورة.

جوائز المعرض

وكرم سموه الفائزين بجائزة اتصالات لكتاب الطفل في نسختها الحادية عشرة، يرافقه المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة اتصالات".كما كرّم صاحب السمو حاكم الشارقة، الفائزين بجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث نال جائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الكاتب الإماراتي عبدالله النعيمي عن كتابه «شقة زبيدة».

وفي مجال الدراسات نال الجائزة كلّ من المؤلفين عبدالله سليم عمارة من فلسطين، ولطيفة علي عبيد من الإمارات، وعفراء راشد البسطي من الإمارات عن كتاب «الموجز في تاريخ الإمارات العربية المتحدة منذ عصور ما قبل التاريخ حتى 1971 الحضاري والسياسي»، وفي مجال النصوص المسرحية فاز الكاتب الإماراتي صالح كرامة العامري عن مؤلفه «مسرحية خذ الأرض».

وذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي مطبوع عن الإمارات للكاتب السوري عزت عمر عن مؤلفه «أثر الحداثة وما بعدها في النص السردي الإماراتي»، وجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية للكاتب مقبول موسى العلوي من المملكة العربية السعودية عن روايته «طيف الحلاج»، فيما حصدت الكاتبة الأمريكية إيمي س. إدموندسن جائزة أفضل كتاب أجنبي واقعي، عن كتابها «تنظيم بلا خوف». أما جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي فذهبت للكاتبة النيجيرية شيلوشي أونيميلوكوي أونوبيا.

وكرّم صاحب السمو حاكم الشارقة، الفائزين بجوائز دور النشر، حيث حصد جائزة أفضل دار نشر محلية للعام 2019 «دار الهدهد للنشر والتوزيع»، وفاز بجائزة أفضل دار نشر عربية 2019 «مؤسسة دار المعارف» المصرية، أما جائزة أفضل دار نشر أجنبية للعام 2019 ففازت بها دار النشر Adeva Graz النمساوية.

وجاءت جائزة ترجمان، من نصيب كل من دار النشر الإيطالية من روما «Edizione e/‏‏‏‏‏o»، عن ترجمتها لرواية «موت صغير» للروائي السعودي محمد حسن علوان الصادرة باللغة الإيطالية، وفازت «دار الساقي» من بيروت بجائزة الدار العربية صاحبة حقوق نشر الطبعة العربية الأولى للرواية نفسها.

عناية بالكتاب

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في كلمته خلال افتتاح المعرض: «يذكر التاريخ أن العرب إذا أرادت العناية بشيء قدمته.. ونحن في إمارة الشارقة، قدمنا المعرفة والكتاب، فكان أن نجحنا فيها جميعاً، قدمنا العلم على المشاريع، فجاءت التنمية مستندة إلى المعرفة والوعي بحاجات المجتمع».

وأضاف: «في قراءتنا لتجربة العقود الأربعة الماضية نلمس أن هذا النجاح لمشروعنا الثقافي بتجلياته الواضحة أمامكم اليوم، جاء نتيجةً لعدة عوامل، أولها أنه ثمرة التزامنا بإرثنا وتراثنا الإماراتي الذي عملنا على بلورته مشاريع وبرامج وسياسات ليصبح صفةً ملازمة لدولة الإمارات في ساحة الثقافة العالمية، أما العامل الثاني فهو البعد العربي لمشروعنا الثقافي، وحِرص صاحب السمو حاكم الشارقة على إحياء حركة الشعر والمسرح والرواية في المدن والعواصم العربية، واحتضان الشارقة لأحلام وطموحات المثقفين العرب، فكل مشروع ناجح يحتاج إلى حاضنة، وهذه هي حاضنتنا الإقليمية أما الحاضنة المحلية فهي العامل الثالث، أما العامل الرابع فهو أن الثقافة في الشارقة ليست نبتاً غريباً في حديقة منجزاتنا، بل مكوناً أصيلاً فيها، يلتحم بالمجتمع والاقتصاد وبالعلاقات الداخلية والخارجية». وألقى خوان لويس أرزوز رئيس الاتحاد الوطني للناشرين في المكسيك، كلمة ثمن فيها اختيار المكسيك ضيف شرف للدورة 38.

حضور رفيع

حضر حفل الافتتاح كل من : معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، وهوغو سيتزر رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الثقافية الدولية، وحشد من الأدباء والمثقفين.

جولة في المعرض

وتفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الأجنحة والدور المشاركة في الـدورة الـ38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، البالغ عددها 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية.

واستهل سموه جولته في المعرض بجناح جمهورية المكسيك التي تحل ضيف شرف المعرض لهذا العام، وتوقف سموه لدى جناح منشورات القاسمي حيث وقع مجموعة من إصداراته الثقافية الجديدة، مهدياً النسخ الأولى لعدد من ضيوف المعرض.

وزار سموه أجنحة وزارة التسامح ووزارة التربية والتعليم ودائرة الثقافة والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مطلعاً على ما تضمه من إنتاجات ثقافية وبرامج وأنشطة تثري الساحة الثقافية والأدبية.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة جناح جمعية الناشرين الإماراتيين. وزار سموه جناح الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، واتحاد الكتاب..وغير ذلك من الجهات. كما زار سموه أجنحة الدول الخليجية والعربية المشاركة في المعرض لهذا العام، وتفقد دور النشر العالمية والمحلية وتعرف إلى ما تقدمه من كتب وإصدارات متنوعة.

إصدارات حديثة

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس، أحدث إصداراته التاريخية والفكرية والأدبية، وذلك في جناح منشورات القاسمي المشارك في دورة المعرض، وسط حضور غفير من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار ضيوف المعرض وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتضمنت المجموعة المدشنة رواية «رأس الأمير مقرن»، وكتاب «فيليب العربي»، وكتاب «حكم قراقوش»، وكتاب «نظم الفوائد من سيرة ابن ماجد»، وكتاب «مداخلات سلطان».