قنوات تلفزيون دبي تواكب «الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مشاركته ومواكبته لفعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب ويقام تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، في مركز إكسبو الشارقة في الفترة ما بين (30 أكتوبر ولغاية 9 نوفمبر)، بحضور ومشاركة ما يزيد على 2000 دار نشر من 81 دولة، في الوقت الذي تشمل فعاليات المعرض عرض 88 عرضاً مسرحياً، يقدمها 17 ضيفاً من 8 بلدان عربية وعالمية، إلى جانب 350 فعالية ثقافية، يقدمها 90 ضيفاً من 28 دولة.

وقال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن الشراكة الإعلامية لقناة سما دبي ومواكبة ومشاركة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تأتي في إطار التأكيد على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية في مختلف إمارات الدولة، وبما يجسد الشراكة الحقيقية دعماً وتشجيعاً للإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية التي تسهم في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها دولة الإمارات على الصعد كافة،

مؤكداً أهمية مشاركة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في هذه الدورة، بالتزامن مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، حيث سيقوم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى إليها خدمة للمجتمع بكل فئاته وشرائحه، بمواكبة فعاليات الدورة 38 من خلال فريق إعلامي سيتولى تغطية كل الفعاليات والندوات والجلسات النقاشية والحوارية والأمسيات الشعرية والأدبية. وتحدّث أحمد سعيد المنصوري عن مشاركة تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في فعاليات المعرض، من خلال منصة خاصة واستوديو تلفزيوني وإذاعي القاعة الرئيسية للإعلاميين، وذلك لنقل فعاليات المعرض واستضافة ضيوفه، إلى جانب بث حلقات يومية خاصة من برنامج «معرض الشارقة الدولي للكتاب» عبر قناة سما دبي.

كتب جديدة

وعلى صعيد الإصدارات الجديدة التي سيتم تقديمها للجمهور ضمن فعاليات المعرض، أعلن المنصوري عن إطلاق أول إصدارات تلفزيون دبي تحت عنوان «إبداعات»، احتفاءً بالمبدعين الإماراتيين الشباب المهتمين بفنون التصميم الغرافيكي والتصوير الضوئي وفن الحروفيات، كما ستشهد منصة توقيع الكتب الجديدة حفل توقيع مجموعة قصص الأطفال «أخيراً وجدت أمي» للإعلامية دجى بن فرج من إذاعة نور دبي.