نائب حاكم الشارقة يزور جناح «مركز حمدان لإحياء للتراث»

المصدر: دبي - البيان

زار سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المشارك في الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأشاد سموه بجهود مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في صون التراث الثقافي المحلي المتمثل في الرياضات والأنشطة والفعاليات المتنوعة والكتب التي يصدرها المركز.

من جهتها، رحبت فاطمة سيف بن حريز، مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بسموه وبكبار الزوار والضيوف، وأعربت عن تقديرها للجنة المنظمة للمعرض، وقالت: «حرصنا على إعداد جدول حافل للإسهام بدور المركز في هذا الحدث الثقافي والحضاري، ويشمل الجدول الإعلان عن الفائزين في الدورة الثالثة لمسابقة القصة القصيرة، وثلاثة إصدارات جديدة سيتم الكشف عنها على هامش المعرض قريباً».

وعلى غرار السنوات الماضية، تواكب إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة للمركز الحدث عبر أخبارها المحلية وبرنامجي: «راديو البيت» و«حياك في بلادي».