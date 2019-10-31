المعرض يحتضن أقدم مخطوطة قرآنية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

يحتضن معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته هذا العام أقدم المخطوطات القرآنية التي تم العثور عليها حتى يومنا هذا، وتضم صفحة واحدة من القرآن الكريم، وتبيّن بفحصها بتقنية الكربون المشع أن عمرها يتجاوز 1300 عام؛ وتعود تحديداً إلى بدايات القرن الهجري الثاني، الذي يوافق القرن الثامن الميلادي، في عصر الخلافة الأموية. وقُدّر أن تاريخها يعود إلى الفترة الواقعة بين عامي 715 و740 ميلادي بنسبة دقة 95%.

قيمة

وكتبت المخطوطة بالخط الكوفي المتأثر٢ بالخط الحجازي، وهو من الخطوط العربية التي كان يُكتب بها القرآن في القرن الأول الهجري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما يجعل الوثيقة من ضمن أقدم نسخ القرآن في العالم، وقد كتبت بالحبر البني الغامق والأحمر. وتضم الصفحة، التي يبلغ حجمها 20X13 سم، جزءين من النصوص القرآنية، حيث يحتوي الجزء الأول على الآيات الأربع الأخيرة، (72 ـ 75)، من سورة الأنفال، أما الجزء الثاني من نفس الصفحة فيحتوي على الآيات من 1 ـ 9 من سورة التوبة.

ويعرف أن أول نسخة قرآنية كاملة تم العثور عليها تعود إلى عام 393 هجري، ما يؤكد أن المخطوطة أقدم النصوص القرآنية المكتوبة التي عثر عليها حتى الآن، فيما تعرض المخطوطة بقيمة تبلغ 250 ألف دولار.