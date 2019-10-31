أجندة اليوم (31 اكتوبر الجاري)

التاريخ:

الساعة عنوان الندوة مكان انعقادها

6:00 مساءً عودة الشعر ملتقى 1

6:00 مساءً ندوة مع لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل ملتقى 2

6:00 مساءً حوار مفتوح مع كيه إس تشيترا قاعة الاحتفالات

8:30 مساءً نكتبُ معاً ملتقى 3

11:45 صباحاً وصفات صحية سهلة ركن الطهي – قاعة 6

5:00 مساءً ورشة أعمال الروبوتات «تحدي المتاهة» منصة التواصل الاجتماعي

4:00 مساءً إنتاج وهيكلة المحتوى منصة التواصل الاجتماعي

10:00 صباحاً سحر الكتابة قاعة الطفل – ورشة 1

4:00 مساءً ليلة مُرصّعة بالنجوم قاعة الطفل - ورشة 2

8:30 مساءً دراسات في التراث الشعبي الإماراتي ركن التوقيع

طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى