حصة بوحميد تشهد إطلاق مجموعة «قراءات في حقوقي»

المصدر: دبي - البيان

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، إطلاق الوزارة المجموعة القصصية الجديدة «قراءات في حقوقي»، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الثامنة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وتتألف المجموعة الجديدة، بنسخها الإلكترونية والورقية، من 3 قصص معبرة ومؤثرة، تعزز التنشئة السوية، وترفع مستوى الثقة بالنفس لدى الأطفال، حيث جرى إطلاقها بالتعاون مع دار الهدهد للنشر والتوزيع، بحضور واسع من زوار المعرض وأولياء الأمور والتربويين والاختصاصيين، حيث جاءت تلك المجموعة، في إطار الفعاليات الهادفة التي توفرها وزارة تنمية المجتمع، لتعزيز حماية وتنشئة الطفولة.

وأكدت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن القصص الجديدة الثلاث، تتمحور حول التنمر والإدمان الإلكتروني والتعايش مع حالات الطلاق، مشيرة إلى أن الهدف العام للقصص، هو توعية الأطفال بالقانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة»، بما يتناسب وطبيعة نموهم والمراحل العمرية التي يمرون بها، من خلال تناول كافة الحقوق الأساسية والاجتماعية والتعليمية والصحية والأسرية، وآليات الحماية التي يمكنهم اتباعها في حال تعرضهم للإساءة.

ولفتت حارب إلى حرص وزارة تنمية المجتمع، على استثمار المناسبات والفعاليات الجماهيرية المهمة التي تستقطب حضوراً كثيفاً من الأطفال وأولياء الأمور وأصحاب الاختصاص، للمشاركة فيها بفاعلية، ما يتيح وصولاً أسهل للشرائح المستهدفة من مبادرات التوعية والتثقيف، وتوجيه النشء نحو سلوكيات فُضلى، تعزز ثقتهم بأنفسهم، وفي هذا الإطار، يأتي إطلاق المجموعة القصصية «قراءات في حقوقي»، والتي حازت على تفاعل لافت من زوار معرض الشارقة للكتاب.

وأضافت أن الوزارة، وخلال مشاركتها في المعرض، ستقدّم عدداً من الورش المصاحبة لإطلاق المجموعة القصصية لقراءتها والتعريف بها من قبل مجموعة من الكتاب أمام زوار المهرجان، بما يرسّخ الفائدة المعنوية المرجوّة، حيث الجمهور الواسع من الأطفال والأسر والمختصين، الذين يتوافدون كل ساعة على مختلف أجنحة المعرض، وبالتالي، تحقيق مستهدفات الوزارة، المتمثلة في تعزيز ملامح الحماية، وتوسيع دائرة المعرفة، وتأكيد مزيد من الثقة بالنفس لدى الأجيال.