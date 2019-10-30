إطلاق منصة لتداول الأعمال الفنية في شانغهاي الصينية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت مدينة شانغهاي الصينية منصة تداول أعمال فنية الثلاثاء قبل الماضي لتعزيز بيئة أعمال أفضل للتجارة في المدينة.

ويوفر مركز شانغهاي الدولي لتجارة الأعمال الفنية، الذي تديره شركة مجموعة شانغهاي ويست بند المحدودة للتنمية، خدمات محطة واحدة تشمل استشارة المعلومات والتسجيل وإدارة التجارة تحت إرشاد حكومي، وفق قناة (CGTN) الصينية.

وقالت الشركة إن المركز يدخل أيضا سلسلة من المؤسسات المتخصصة في التأمين والنقل وحقوق الملكية الفكرية وميادين أخرى لتوفير خدمات عالية الجودة ومنظمة.

وتخطط المدينة لإقامة شهر شانغهاي الدولي لتداول الأعمال الفنية في شهر نوفمبر المقبل، حيث ستتم إقامة نحو 100 نشاط معني.

وسجلت شانغهاي إجمالي واردات وصادرات لأعمال فنية ومزادات علنية معنية بقيمة 7.8 مليار يوان (1.1 مليار دولار أمريكي) ونحو ثلاثة مليارات يوان على التوالي، وذلك في النصف الأول من العام الجاري.

إلى ذلك، ستشهد المدينة افتتاح معرض للفن الفرنسي في 8 نوفمبر المقبل، ينظمه بشكل مشترك كل من مركز بومبيدو الفرنسي وشركة مجموعة شانغهاي ويست بوند ديفيلوبمينت المحدودة، الكائن مقرها شانغهاي.

وبحسب الشركة فإن المعرض الذي يحمل اسم "شكل الوقت"، سيعرض أكثر من 100 قطعة فنية من مركز بومبيدو.

وأضافت أن المعرض سيقام في متحف ويست بوند في شانغهاي، ومن المقرر أن يستمر حتى مايو 2021.

وأوضحت الشركة أنه ستتم إقامة أكثر من 20 معرضا وفعالية خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في شانغهاي وباريس، تشمل برامج فنية وثقافية وترمي إلى عرض التطور الشامل للفن الحديث بين القرنين الـ20 والـ21.

ويعد مركز بومبيدو، الذي افتتح في العام 1977، أحد أشهر الأماكن الثقافية وإحدى أكثر الوجهات جذبا للزوار في فرنسا، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز.