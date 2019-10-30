«دبي للثقافة» .. حضور استثنائي في فعاليات المعرض

المصدر: دبي - البيان

تشارك هيئة الثقافة والفنون في دبي من خلال مكتبات دبي العامة، في الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، التي تنطلق تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً»، وتقام في مركز إكسبو الشارقة ابتداءً من اليوم وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وتتضمن مشاركة «دبي للثقافة» باقةً من الفعاليات الموزعة على الفترتين الصباحية والمسائية، يتم من خلالها استضافة العديد من الشخصيات الثقافية البارزة للمشاركة في الجلسات الحوارية والندوات النقاشية وسرد القصص وأمسيات شعرية وحفلات توقيع الكتب التي تنظمها الهيئة، كما يتضمن جناح «دبي للثقافة» مجموعةً من الكتب القيمة التي تحتويها فروع مكتبات دبي العامة، إلى جانب العديد من الكتب التي أصدرتها الهيئة.

ومن خلال مشاركتها في المعرض، تسجل «دبي للثقافة» حضوراً مميزاً في هذا الحدث العالمي الذي يعد واحداً من أهم الفعاليات الثقافية والأدبية على مستوى الدولة، ويجمع أبرز المثقفين والكُتّاب والأدباء والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.

فعاليات مميزة

ويشهد اليوم الأول من المعرض 4 فعاليات مميزة تنظمها «دبي للثقافة»، تتضمن الأولى حفل توقيع للكاتبة ميثاء الخياط لقصتها الجديدة «نقشون» الموجهة للأطفال، مع سرد قصصي باللغة العربية، بينما تقدم الكاتبة رينيه إبراهيم الفعالية الثانية بعنوان «إنقاذ العالم - Saving the World» للأطفال باللغتين العربية والإنجليزية، أما الفعالية الثالثة، فهي مناقشة رواية «في عروق يدها ينبت الياسمين» الإصدار الأول للكاتبة إسراء الحوسني، وستقدَّم باللغة العربية وهي موجهة للكبار، فيما تقام الفعالية الرابعة الموجهة للكبار باللغة الإنجليزية، وهي بعنوان «Exploring Table Tales: Exploring Culinary Diversity in Abu Dhabi» للكاتبة حنان السيد ووريل.